

Посольство России в Молдове организовала чартерные рейсы Москва-Кишинёв-Москва в ответ на многочисленные просьбы российских граждан посодействовать в возвращении на родину. Это стало возможным благодаря договоренностям руководства России и Молдовы. Воспользоваться возможностью вернуться домой могут и граждане нашей страны.



Посольство России в Молдове убедительно просит своих соотечественников, которые задержались в нашей стране из-за действия режима ЧП, обращаться за помощью непосредственно к представителям дипмиссии. В случае организации подобных спецрейсов, граждане Молдовы могут воспользоваться возможностью и вернуться домой.



Чартерные рейсы Кишинёв - Москва были организованы посольством России в Молдове в ответ на многочисленные просьбы российских граждан посодействовать в возвращении на родину. Подобная ситуация наблюдается во многих странах, когда граждане иностранных государств не могут вернуться к себе на родину из-за жестких ограничений, введенных в целях предупреждения распространения COVID-19.



АНАТОЛИЙ ЛОШАКОВ:

«Российско-молдавская сторона, а также Посольство Российской Федерации в РМ, продолжает работу, по дальнейшему возвращению наших сограждан домой в РФ. Сегодня ожидается, что домой отправится 180 граждан Российской Федерации».



«Я возвращаюсь в Москву, конечно, безусловно рада. Как положено в карантин. Буду отсиживаться, что поделать, но лучше дома сидеть, чем, грубо говоря, в чужой стране».



«Будем на карантине, пока, а дальше уже не известно».



«- К кому вы возвращаетесь? – К мужу, домой, очень скучаю».



Посольство России в Молдове убедительно просит своих соотечественников, которые задержались в нашей стране из-за действия режима ЧП, обращаться за помощью непосредственно к представителям дипмиссии. В случае организации подобных спецрейсов, граждане Молдовы могут воспользоваться возможностью и вернуться домой.

