

В связи с пандемией COVID-19, на улицах городов всего мира, можно встретить людей в медицинских, строительных, белых, черных, кожаных масках и даже в масках со стразами. При этом главным вопросом остается эффективность этого средства защиты. Как правильно подобрать маску, и какая наиболее эффективная, выясняла моя коллега, Илона Ведрашко.



Сейчас маски стали носить в два, а то и в три раза чаще. Но, как правильно их использовать, надевать, снимать, а главное, какие самые эффективные? Именно это мы решили узнать у специалиста».



ВЕРОНИКА ЦУГУЛЬСКИ: «– Давайте тогда начнем с Вами с первой маски, которую чаще всего используют, расскажите, как правильно ее надеть. – Берем маску, находим место сгиба, плотно закрываем нос, и протягиваем маску на уши, а нижнюю часть маски опускаем так, чтобы закрыть весь подбородок, до горла. Именно так правильно ее надевать. После того как вы надели маску, ее трогать больше нельзя, как и лицо. Самые чувствительные места – нос, рот и глаза, поэтому лицо трогать строго запрещено».



Такую маску можно носить от 20 минут до 2х часов, после чего ее необходимо поменять. Снимать ее нужно не дотрагиваясь до внешней стороны. А утилизировать в домашних условиях одноразовую маску можно, поместив в полиэтиленовый пакет, который необходимо плотно завязать и только после этого ее можно выбрасывать в урну.



ВЕРОНИКА ЦУГУЛЬСКИ:

«- Также есть и такие маски. Но насколько мы знаем, они используются больше в строительных целях. – Да, есть и такие. Медицинские работники такие не используют, но, принимая во внимание, что сейчас в аптеках тяжело найти обычные маски, подойдут любые».



Ничто не вечно, в том числе и дефицит медицинских масок. Ну, а пока они не появились в достаточном количестве в аптеках, вы можете воспользоваться нашим опытом создания масок hand-made. Для этого нам понадобился бинт шириной 14 см, вата, ножницы, нитка и иголка. Разрезаем бинт на четыре одинаковые части, и между ними кладем слой ваты, толщиной не более одного сантиметра, и сшиваем. Завязки делаем из бинта. Как отметила Вероники Цигульски, именно такие маски, которые можно подвергать стирке и термической обработке, наиболее эффективно защищают нас от вирусов.



ВЕРОНИКА ЦУГУЛЬСКИ:

«Такие маски самые лучшие. Их мы используем и в операционных. Она носится тоже не более 2х часов. Однако ее плюс в том, что ее можно постирать, прогладить с двух сторон и использовать повторно, в отличие от остальных».



Заботьтесь о себе, заботьтесь друг о друге, следуйте рекомендациям специалистов. Так, вместе со всем миром, мы преодолеем эту пандемию. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!