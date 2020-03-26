

Работодатели, продолжающие свою деятельность, должны выдать всем сотрудникам сертификаты, подтверждающие, что они работают в течение этого периода. Каждый работник должен иметь при себе этот документ, и, если его остановят на улице полицейские, он может доказать, что идет или возвращается с работы, - об этом говорится в информационном бюллетене Комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Решением комиссии, начиная с 25 марта, лицам старше 63 лет запрещено выходить из дома и находиться в общественных местах без крайней необходимости. Исключения - поездки на работу, если ее невозможно выполнять дома, походы в магазин, к врачу и другие поездки, которые отменить нельзя, в частности, участие в церемонии прощания с кем-либо из близких людей, ушедших из жизни или для выгула животных. А начиная со среды, запрещено нахождение людей в публичных местах: в парках, лесных зонах, детских и спортивных площадках, развлекательных центрах.