

Пока мы остаемся дома, поддерживая усилия всего общества по предупреждению распространения вируса COVID-19, есть немало людей, которые рискуют жизнью, чтобы спасти нас от инфекции. Это – врачи. И они наши сегодняшние герои.



Несмотря на карантин, чрезвычайное положение и на простой человеческий страх, Аурелия Стратулат каждый день с самого раннего утра уже на рабочем месте, в центре семейных врачей №2 на Ботанике. Все потому, что она семейный врач. Врач - первой линии, к которому заболевшие люди обращаются в первую очередь.



АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:

«Мы тоже врачи первой линии, которые фильтруют пациентов, мы первые с ними общаемся и первые говорим пациентам, что делать».



Сейчас работа идет не в совсем обычном режиме. В сложившийся ситуации, большинство пациентов получают консультацию по телефону, чтобы максимально снизить поток людей . Однако пациентов меньше не стало.



АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:

«Есть пациенты, которые приехали из-за границы, и мы наблюдаем за ними ежедневно. С ними мы говорим по телефону, спрашиваем про их состояние, есть ли у них температура, хорошее ли самочувствие у других членов семьи».



Выбрать непростой путь врача Аурелию вдохновила ее мама, которая была с детства для нее образцом самоотверженности и профессионализма в профессии.



АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:

«Я с ней ходила в поликлинику, в больницу и мне очень нравилось, как она лечит людей, какой у нее был авторитет как, у врача».



Дома Аурелию ждет муж и трое детей. Она честно признается – ходить на работу страшно, но у врача, есть мощная мотивация - спасать жизни людей.



АУРЕЛИЯ СТРАТУЛАТ:

«Немножко боюсь приходить на работу, но что будет, то будет. Чему суждено, того не миновать. Мой муж не врач, он сидит дома с ребенком. И он первый начал бояться. Так как я работаю врачом и могу заразиться, у него есть боязнь. – Но вы его успокаиваете? – Да конечно, проходим психотерапию каждый день».



Всего, на Ботанике зафиксировано 13 случаев заражения COVID-19, 3050 человек – самоизолированы, еще 3000, которые непосредственно были в контакте с заболевшими, находятся на карантине.