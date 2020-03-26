

3 этажа комратской районной больницы были выделены для приема пациентов с подозрением на заражение коронавирусом, а также на лечение тех, у кого подтвержден диагноз. В это медучреждение будут доставляться преимущественно жители Гагаузии. Чтобы проверить степень готовности медучреждения, башкан автономии Ирина Влах лично проинспектировала больницу и пообщалась с ее руководством.



По словам директора медучреждения, больница готова к приему больных с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Медучреждение может принять до 100 пациентов. Весь медперсонал обучен. Для работы с больными с подозрением или подтвержденными случаями коронавируса будет задействовано 6 врачей: 3 вирусолога и 3 терапевта, а также 2 поста медсестер, работавших в инфекционном отделении и 2 поста медсестер терапевтического отделения.



СВЕТЛАНА ДУЛЕВА:

«Если у пациента будет выявлен диагноз коронавирус, то он будет переведен в другое отделение, и не будет находиться в одном отделении с пациентами, у которых только подозревают наличие вируса. Если это будет беременная или ребенок, они будут переведены в Центр охраны матери и ребенка, в Кишинев».

По словам главы Управления здравоохранения автономии, на первое время больница обеспечена всем необходимым: медикаментами, мерами личной защиты для медперсонала и дезинфектантами.



СВЕТЛАНА ДУЛЕВА:

«У нас достаточно дезинфицирующих средств и медикаментов, у нас на первое время есть достаточное количество обмундирования: комбинезонов и масок. На сегодняшний день, у нас есть возможность получить еще 500 комплектов. Мы еще дополнительно заказали комплекты. Еще мы заказали 10 тысяч масок из финансовых средств, выделенных Исполнительным комитетом Гагаузии из Резервного фонда. Мы заказали дополнительно дезинфектанты, перчатки. Для начала работы у нас есть необходимый запас».



В свою очередь, проведя инспекцию и убедившись в полной готовности Комратской больницы к приему пациентов, башкан Гагаузии Ирина Влах призвала медиков при первой необходимости обращаться к Исполнительному комитету автономии, пообещав полную поддержку.



ИРИНА ВЛАХ:

«По мере поступления всех вопросов, сразу информируйте. Если нужно что-то заранее подготовить – тоже сразу же информируйте. У Исполкома – полная готовность, мы будем поддерживать вас по всем вопросам».



По данным главы Центра общественного здоровья Комрата, в гагаузской автономии, на утро 26 марта, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – нет. С 9 по 26 марта, с подозрением на заражение COVID-19 в Гагаузии было зарегистрировано 16 человек.