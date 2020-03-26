

Хорошие новости! У 25 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, больше нет признаков заболевания. Вскоре они могут быть выписаны. В то же время в течение сегодняшнего дня зарегистрировано еще 28 новых случаев заболевания новым типом коронавируса в Молдове. Данные были обнародованы посл по итогам заседания Единого командного штаба по управлению кризисом, вызванного коронавирусом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«Я хочу упомянуть, что у 25 из этих пациентов больше нет клинических признаков болезни, но они остаются в больнице, потому что повторный тест все еще положительный, поэтому у них все еще есть признаки риска заражения Ковид-19».



В то же время, за минувшие сутки было зарегистрировано еще 28 случаев заражения новым коронавирусом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

«В результате у нас 28 положительных случаев. В этих 28 случаях – 4 случая из Республиканской больницы, пациенты, которые прошли процедуру повторного тестирования».

