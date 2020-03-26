

Начиная с завтрашнего дня, 27 марта, жителям Молдовы запрещено собираться в группы, состоящие более чем из трех человек. При этом необходимо иметь при себе удостоверения личности.



Помимо этого, начиная с понедельника, 30 марта, работники бюджетной сферы уходят на недельные каникулы с сохранением зарплаты. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Также, глава Кабмина подтвердил, что данные меры не скажутся на выплатах пенсий и социальных пособий.



Что касается частного сектора, Ион Кику отметил, что предприниматели и экономические агенты должны перевести работников на удаленную работу.



Вместе с тем, комиссия обратилась к адвокатам, нотариусам и судебным исполнителям с требованием соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.



Также местным властям разрешено контролировать соблюдение карантина в тех населенных пунктах, где число зараженных достигает одного процента от общего числа жителей. При этом, они обязаны уведомить о введенных мерах Комиссию по чрезвычайным ситуациям.



С 29 марта временно прекращается работа нескольких пунктов пересечения границы - Костешть-Стынка и Бричаны-Росошань.



Также комиссия может ограничить право на передвижение в промежутке времени с 23.00 до 05.00. Это решение будет принято в ближайшие дни, исходя из сложившейся ситуации в стране.