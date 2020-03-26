Глава государства предлагает объявить следующую неделю выходной
Глава государства предлагает объявить следующую неделю выходной с сохранением зарплаты. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.
"Предлагаем объявить следующую неделю выходной с сохранением зарплаты для всех государственных учреждений. Посмотрим, как поступим с частной сферой. Исключением станет только жизненно важная экономическая деятельность", – сказал президент Игорь Додон.
Предложение должна рассмотреть комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"Предлагаем объявить следующую неделю выходной с сохранением зарплаты для всех государственных учреждений. Посмотрим, как поступим с частной сферой. Исключением станет только жизненно важная экономическая деятельность", – сказал президент Игорь Додон.
Предложение должна рассмотреть комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Опубликовано: 18:41 26/03/2020
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