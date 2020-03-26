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Глава государства предлагает объявить следующую неделю выходной


Глава государства предлагает объявить следующую неделю выходной с сохранением зарплаты. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.

"Предлагаем объявить следующую неделю выходной с сохранением зарплаты для всех государственных учреждений. Посмотрим, как поступим с частной сферой. Исключением станет только жизненно важная экономическая деятельность", – сказал президент Игорь Додон.

Предложение должна рассмотреть комиссия по чрезвычайным ситуациям.


Опубликовано: 18:41 26/03/2020

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