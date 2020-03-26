Еще 25 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, вылечились от опасной инфекции, и могут быть выписаны уже в ближайшие дни. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.



Глава минздрава отметила, что после проведения окончательных тестов на COVID-19, всех выздоровевших будут готовить к выписке.



Думбрэвяну отметила, что молдавские врачи достигли хорошего прогресса в лечении больных коронавирусом.