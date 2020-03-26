Ещё 25 человек могут быть выписаны в ближайшее время
Еще 25 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, вылечились от опасной инфекции, и могут быть выписаны уже в ближайшие дни. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Глава минздрава отметила, что после проведения окончательных тестов на COVID-19, всех выздоровевших будут готовить к выписке.
Думбрэвяну отметила, что молдавские врачи достигли хорошего прогресса в лечении больных коронавирусом.
Глава минздрава отметила, что после проведения окончательных тестов на COVID-19, всех выздоровевших будут готовить к выписке.
Думбрэвяну отметила, что молдавские врачи достигли хорошего прогресса в лечении больных коронавирусом.
Опубликовано: 18:23 26/03/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: