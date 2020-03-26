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Президент Игорь Додон: Врачей и полицейских проверят на наличие COVID-19
 

Ещё 25 человек могут быть выписаны в ближайшее время


Еще 25 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, вылечились от опасной инфекции, и могут быть выписаны уже в ближайшие дни. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Глава минздрава отметила, что после проведения окончательных тестов на COVID-19, всех выздоровевших будут готовить к выписке.

Думбрэвяну отметила, что молдавские врачи достигли хорошего прогресса в лечении больных коронавирусом.


Опубликовано: 18:23 26/03/2020

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