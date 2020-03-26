Дизельное топливо в ближайшее время может подешеветь еще на 70 банов. К такому выводу пришел Совет по конкуренции, проанализировав динамику цен на автозаправочных станциях в Европейском союзе



"Совет по конкуренции оценивает снижение цен на основные нефтепродукты в течение двух последующих недель минимум на 0,15 л/литр (бензин А95) и 0,70 л/литр (дизтопливо) (при сохранении операторами нынешних значений экономических показателей)", - сообщается в исследовании, опубликованном на сайте Совета по конкуренции.