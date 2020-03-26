Президент Игорь Додон: Врачей и полицейских проверят на наличие COVID-19
Медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов будут проверены на наличие коронавируса. Об этом по итогам заседания Единого центра командования заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.
Врачи и полицейские находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом, поэтому подвергаются наибольшему риску заражения опасной инфекцией.
Глава государства отметил, что эта инициатива будет перенаправлена правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Президент уточнил, что речь идет о 10 тысячах работников системы здравоохранения и правоохранительных органов, включая и сотрудников пограничной полиции. Все тесты будут бесплатными.
Также молдавский лидер отметил, что эта практика должна стать периодической для своевременного выявления новых случаев инфицирования.
Врачи и полицейские находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом, поэтому подвергаются наибольшему риску заражения опасной инфекцией.
Глава государства отметил, что эта инициатива будет перенаправлена правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Президент уточнил, что речь идет о 10 тысячах работников системы здравоохранения и правоохранительных органов, включая и сотрудников пограничной полиции. Все тесты будут бесплатными.
Также молдавский лидер отметил, что эта практика должна стать периодической для своевременного выявления новых случаев инфицирования.
Опубликовано: 18:14 26/03/2020
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