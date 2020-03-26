Медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов будут проверены на наличие коронавируса. Об этом по итогам заседания Единого центра командования заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.



Врачи и полицейские находятся на «передовой» в борьбе с коронавирусом, поэтому подвергаются наибольшему риску заражения опасной инфекцией.



Глава государства отметил, что эта инициатива будет перенаправлена правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям.



Президент уточнил, что речь идет о 10 тысячах работников системы здравоохранения и правоохранительных органов, включая и сотрудников пограничной полиции. Все тесты будут бесплатными.



Также молдавский лидер отметил, что эта практика должна стать периодической для своевременного выявления новых случаев инфицирования.