В Молдове зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбоэвяну.



Общее количество инфицированных составляет 177 человек.



Всего за последние сутки было проведено 134 теста на выявление вируса нового типа COVID-19.