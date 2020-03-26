28 новых случаев заражения коронавирусом
В Молдове зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбоэвяну.
Общее количество инфицированных составляет 177 человек.
Всего за последние сутки было проведено 134 теста на выявление вируса нового типа COVID-19.
Общее количество инфицированных составляет 177 человек.
Всего за последние сутки было проведено 134 теста на выявление вируса нового типа COVID-19.
Опубликовано: 17:51 26/03/2020
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