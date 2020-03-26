Депутаты ПСРМ сделали щедрые пожертвования для борьбы с COVID-19
Депутаты ПСРМ сделали щедрые пожертвования для борьбы с коронавирусом нового типа. Перечисленная сумма превышает полмиллиона леев. Это следует из предоставленной секретариатом парламента информации о размере пожертвований.
Собранная сумма составляет - 684,2 тыс. леев:
- фракция ПСРМ– 528,9 тыс. леев;
- секретариат парламента – 106,8 тыс. леев;
- фракция ДПМ – 15,3 тыс. леев;
- фракция «Платформа ДА» – 6,2 тыс. леев;
- фракция партии «Шор»– 4,1 тыс. леев;
- фракция ПДС – 8,1 тыс. леев;
- депутат Александр Олейник - 14,5 тыс. леев.
Депутаты «группы Канду» в списке отсутствуют.
Дополнительно к денежным пожертвованиям секретариат парламента предоставил транспортные средства, которые используются для перевозки медицинских работников из пригородов в столицу.
Также секретариат обеспечивает часть лечебных учреждений дополнительной питьевой водой.
Собранные деньги будут перечислены на специальный счет Министерства финансов, после чего их переведут больнице «Toma Ciorbă» и муниципальной клинической детской инфекционной больнице. Эти лечебные учреждения в данный момент являются базовыми для приема пациентов с коронавирусом.
Опубликовано: 17:26 26/03/2020
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