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Депутаты ПСРМ сделали щедрые пожертвования для борьбы с COVID-19



Депутаты ПСРМ сделали щедрые пожертвования для борьбы с коронавирусом нового типа. Перечисленная сумма превышает полмиллиона леев. Это следует из предоставленной секретариатом парламента информации о размере пожертвований.

Собранная сумма составляет - 684,2 тыс. леев:

- фракция ПСРМ– 528,9 тыс. леев;
- секретариат парламента – 106,8 тыс. леев;
- фракция ДПМ – 15,3 тыс. леев;
- фракция «Платформа ДА» – 6,2 тыс. леев;
- фракция партии «Шор»– 4,1 тыс. леев;
- фракция ПДС – 8,1 тыс. леев;
- депутат Александр Олейник - 14,5 тыс. леев.
Депутаты «группы Канду» в списке отсутствуют.

Дополнительно к денежным пожертвованиям секретариат парламента предоставил транспортные средства, которые используются для перевозки медицинских работников из пригородов в столицу.

Также секретариат обеспечивает часть лечебных учреждений дополнительной питьевой водой.

Собранные деньги будут перечислены на специальный счет Министерства финансов, после чего их переведут больнице «Toma Ciorbă» и муниципальной клинической детской инфекционной больнице. Эти лечебные учреждения в данный момент являются базовыми для приема пациентов с коронавирусом.


Опубликовано: 17:26 26/03/2020

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