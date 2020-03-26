

Депутаты ПСРМ сделали щедрые пожертвования для борьбы с коронавирусом нового типа. Перечисленная сумма превышает полмиллиона леев. Это следует из предоставленной секретариатом парламента информации о размере пожертвований.



Собранная сумма составляет - 684,2 тыс. леев:



- фракция ПСРМ– 528,9 тыс. леев;

- секретариат парламента – 106,8 тыс. леев;

- фракция ДПМ – 15,3 тыс. леев;

- фракция «Платформа ДА» – 6,2 тыс. леев;

- фракция партии «Шор»– 4,1 тыс. леев;

- фракция ПДС – 8,1 тыс. леев;

- депутат Александр Олейник - 14,5 тыс. леев.

Депутаты «группы Канду» в списке отсутствуют.



Дополнительно к денежным пожертвованиям секретариат парламента предоставил транспортные средства, которые используются для перевозки медицинских работников из пригородов в столицу.



Также секретариат обеспечивает часть лечебных учреждений дополнительной питьевой водой.



Собранные деньги будут перечислены на специальный счет Министерства финансов, после чего их переведут больнице «Toma Ciorbă» и муниципальной клинической детской инфекционной больнице. Эти лечебные учреждения в данный момент являются базовыми для приема пациентов с коронавирусом.