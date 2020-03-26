

В сети появились кадры из больниц, где проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом нового типа. Видео были размещены на официальной странице инфекционной больницы им. Тома Чорбэ в социальной сети.



«Как видно на кадрах, врачи медицинского учреждения полностью экипированы в защитную форму, а пациенты получают необходимое лечение», - говорится на официальной странице больницы.







