Первые кадры из больниц, где лечатся пациенты с COVID-19 (ВИДЕО)
В сети появились кадры из больниц, где проходят лечение пациенты, инфицированные коронавирусом нового типа. Видео были размещены на официальной странице инфекционной больницы им. Тома Чорбэ в социальной сети.
«Как видно на кадрах, врачи медицинского учреждения полностью экипированы в защитную форму, а пациенты получают необходимое лечение», - говорится на официальной странице больницы.
Опубликовано: 17:01 26/03/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: