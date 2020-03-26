Более 300 военных задействованы в патрулировании улиц (ВИДЕО)
Более 300 военнослужащих Национальной армии совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Кишинева, Бельц, Кагула, Хынчешт, Сынжерей и других населенных пунктов страны.
Органы правопорядка контролирует соблюдение гражданами мер, введенных властями для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусом нового типа.
Также военные и полиция информируют граждан о правилах безопасности во время чрезвычайного положения в связи с опасной инфекцией.
Органы правопорядка контролирует соблюдение гражданами мер, введенных властями для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусом нового типа.
Также военные и полиция информируют граждан о правилах безопасности во время чрезвычайного положения в связи с опасной инфекцией.
Опубликовано: 16:51 26/03/2020
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