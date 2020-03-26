Более 300 военнослужащих Национальной армии совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Кишинева, Бельц, Кагула, Хынчешт, Сынжерей и других населенных пунктов страны.Органы правопорядка контролирует соблюдение гражданами мер, введенных властями для предотвращения распространения и борьбы с коронавирусом нового типа.Также военные и полиция информируют граждан о правилах безопасности во время чрезвычайного положения в связи с опасной инфекцией.