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Рекомендации ЮНИСЕФ по поддержке детей во время пандемии


ЮНИСЕФ Молдова выступает с рядом рекомендаций для родителей, чтобы они могли проводить время с детьми эффективно даже во время карантина из-за коронавируса.

Таким образом, родителям рекомендуется составить распорядок дня таким образом, чтобы он совпадал с времяпрепровождением детей в детском саду. Кроме этого, рекомендуется вовлекать детей в посильную повседневную домашнюю работу, с точным указанием их задач.

Родители могут составить список мероприятий, которые могут проводиться в домашних условиях, в зависимости от обстоятельств, а также чередовать физическую активность и отдых детей.

Важно также поддерживать позитивный и интересный процесс обучения. Такие занятия, как чтение вслух, пересказы сказок и рассказов - игровые способы обучения, ограждающие детей от стресса, по версии ЮНИСЕФ.

Рекомендуется также установить надлежащий контент и ограничить время, проведенное перед телевизором или компьютером. Также необходимо защитить детей от неприемлемого медиа-контента, который может негативно отразиться на их эмоциональном состоянии.

Когда родители сталкиваются с нежелательным поведением детей, им рекомендуется выбирать ненасильственные методы дисциплинирования.

Также рекомендовано дистанционное общение с друзьями и другими членами семьи.


Опубликовано: 16:13 26/03/2020

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