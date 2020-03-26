ЮНИСЕФ Молдова выступает с рядом рекомендаций для родителей, чтобы они могли проводить время с детьми эффективно даже во время карантина из-за коронавируса.



Таким образом, родителям рекомендуется составить распорядок дня таким образом, чтобы он совпадал с времяпрепровождением детей в детском саду. Кроме этого, рекомендуется вовлекать детей в посильную повседневную домашнюю работу, с точным указанием их задач.



Родители могут составить список мероприятий, которые могут проводиться в домашних условиях, в зависимости от обстоятельств, а также чередовать физическую активность и отдых детей.



Важно также поддерживать позитивный и интересный процесс обучения. Такие занятия, как чтение вслух, пересказы сказок и рассказов - игровые способы обучения, ограждающие детей от стресса, по версии ЮНИСЕФ.



Рекомендуется также установить надлежащий контент и ограничить время, проведенное перед телевизором или компьютером. Также необходимо защитить детей от неприемлемого медиа-контента, который может негативно отразиться на их эмоциональном состоянии.



Когда родители сталкиваются с нежелательным поведением детей, им рекомендуется выбирать ненасильственные методы дисциплинирования.



Также рекомендовано дистанционное общение с друзьями и другими членами семьи.