

Коронавирус нового типа изменил жизнь всех, но и покоряться ему, мало кто готов. Да, театры, музыкальные студии и печатные издания ушли на вынужденные каникулы, но это не значит, что творческие люди сидят без дела. Accent TV продолжает узнавать, что делают известные личности сидя дома на карантине.



Карантин в сегодняшних реалиях абсолютно необходимая мера. Но это не значит, что нельзя это время провести с пользой: репетировать, сочинять, решать определенные задачи в удаленном режиме, ну и главное – посвятить себя семье.



ЕКАТЕРИНА КОЖОКАРУ, АКТРИСА, ДИЗАЙНЕР

«Меня зовут Екатерина Кожокару и я призываю вас быть ответственными. Только самоизоляция поможет нам победить эту болезнь. Друзья – оставайтесь дома».



ЛИЛИЯ ШОЛОМЕЙ, НАРОДНАЯ АРТИСТКА РМ

«Я нахожусь дома. Свой день рождение 15 марта я провела дома. 11 дней мы находились дома, не выходя даже в магазин, и лишь 22 марта мы вышли за покупками, после чего мы с дочерью точно также сидим дома. Пожалуйста, не выходите, оставайтесь дома».



ОЛЕСЯ РУДЯГИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

«Непросто, да, многим из вас сидеть в четырёх стенах. Но дома всегда можно найти занятие. Научиться тому, чем мы не научились ранее: играть на гитаре, фортепиано. Читайте книги – это безумно увлекательное занятие».



ГРУППА «ДОРЕДОС»

«Друзья, учитывая ситуацию, мы призываем всех, оставаться дома. Проведите это время с пользой: читайте хорошие книги, смотрите добрые фильмы, сделайте все ваши домашние дела и просто отдыхайте. Мы надеемся, что всё это скоро закончится, и мы вновь вернемся к привычному образу жизни, а пока отдыхайте».