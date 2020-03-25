

В Кишинёв прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной Посольством Китая в Молдове. Речь о тестах для диагностирования коронавируса нового типа, которые были переданы Национальному агентству по здравоохранению. На своей странице в соцсети глава государства Игорь Додон выразил благодарность китайским партнерам за руку помощи, протянутую молдавскому народу в минуту острой необходимости!



ЧЖАН ИНХУН:

«Сегодня мы передаем нашим молдавским друзьям 1500 тестов на выявление коронавируса нового типа. Мы выступаем за консолидацию наших усилий в борьбе против пандемии. На следующей неделе в Молдову будет доставлена ещё тысяча тестов».



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«От имени правительства и всего молдавского народа я хочу выразить признательность за этот жест солидарности со стороны Китая. Сегодня нам предоставили первый лот тестов. Позже поступит ещё. Эти тесты – необходимый инструмент в борьбе и в предупреждении COVID-19. Ещё раз позвольте мне выразить искреннюю благодарность китайским партнерам за то, что в трудные моменты они рядом».