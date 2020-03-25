Друзья познаются в беде
В Кишинёв прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной Посольством Китая в Молдове. Речь о тестах для диагностирования коронавируса нового типа, которые были переданы Национальному агентству по здравоохранению. На своей странице в соцсети глава государства Игорь Додон выразил благодарность китайским партнерам за руку помощи, протянутую молдавскому народу в минуту острой необходимости!
ЧЖАН ИНХУН:
«Сегодня мы передаем нашим молдавским друзьям 1500 тестов на выявление коронавируса нового типа. Мы выступаем за консолидацию наших усилий в борьбе против пандемии. На следующей неделе в Молдову будет доставлена ещё тысяча тестов».
ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:
«От имени правительства и всего молдавского народа я хочу выразить признательность за этот жест солидарности со стороны Китая. Сегодня нам предоставили первый лот тестов. Позже поступит ещё. Эти тесты – необходимый инструмент в борьбе и в предупреждении COVID-19. Ещё раз позвольте мне выразить искреннюю благодарность китайским партнерам за то, что в трудные моменты они рядом».
Опубликовано: 20:00 25/03/2020