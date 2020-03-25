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В Кишинев прибыла гуманитарная помощь из Китая (ВИДЕО)
 

Друзья познаются в беде


В Кишинёв прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной Посольством Китая в Молдове. Речь о тестах для диагностирования коронавируса нового типа, которые были переданы Национальному агентству по здравоохранению. На своей странице в соцсети глава государства Игорь Додон выразил благодарность китайским партнерам за руку помощи, протянутую молдавскому народу в минуту острой необходимости!

ЧЖАН ИНХУН:
«Сегодня мы передаем нашим молдавским друзьям 1500 тестов на выявление коронавируса нового типа. Мы выступаем за консолидацию наших усилий в борьбе против пандемии. На следующей неделе в Молдову будет доставлена ещё тысяча тестов».

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:
«От имени правительства и всего молдавского народа я хочу выразить признательность за этот жест солидарности со стороны Китая. Сегодня нам предоставили первый лот тестов. Позже поступит ещё. Эти тесты – необходимый инструмент в борьбе и в предупреждении COVID-19. Ещё раз позвольте мне выразить искреннюю благодарность китайским партнерам за то, что в трудные моменты они рядом».



Опубликовано: 20:00 25/03/2020




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