

Настоящий акт благородства и великодушия! Представители деловой среды, пожелавшие для общества сохранить анонимность, приобрели 7 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые будут распределены по стратегическим медучреждениям страны. Благодаря этим аппаратам, будет спасена не одна жизнь!



ИОН ЧЕБАН:

«Сегодня, вместе с неравнодушными экономическими агентами, нам удалось укомплектовать детскую инфекционную больницу муниципия Кишинев 4 аппаратами для искусственной вентиляции легких. Хочу поблагодарить экономических агентов и всех, кто нам помогает! У нас много добрых и неравнодушных людей!».



Чебан уточнил, что всего в Молдову было доставлено 7 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 3 из которых, по решению руководства медучреждений, останутся в детской инфекционной больнице, а 1 будет передан в другую детскую больницу столицы – им. Валентина Игнатенко. 3 других аппарата будут распределены по крупным больницам страны. Слова безусловной благодарности прозвучали и от главы детской инфекционной больницы, которая выразила искреннюю признательность не только бизнес-среде, но и столичной примарии, ускорившей этот процесс. При этом Людмила Бырка честно призналась, что не верила в то, что удастся приобрести столь дефицитное в период пандемии медоборудование.



ЛЮДМИЛА БЫРКА:

«Мы до последнего не верили, что аппараты доставят. Но их доставили, и мы чрезмерно признательны! Теперь мы во всеоружии и сможем сделать все, для того чтобы наши дети выходили из этих стен здоровыми и бодрыми. Спасибо вам, а все население мы просим – оставайтесь дома!».



По словам директора детской инфекционной больницы, эти аппараты были жизненно необходимы, потому что из 2 имеющихся – один уже был давно устаревшим и, практически, нерабочим, а назначение второго не предусматривало длительное использование.