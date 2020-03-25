

Кишиневская администрация держит руку на пульсе в борьбе с пандемией и проводит регулярные встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения. Подобная встреча была проведена в среду, столичным градоначальником Ионом Чебаном с представителями ВОЗ в Молдове. В ходе встречи, генеральный примар Кишинева озвучил меры, которые, в случае необходимости, готово принять столичное руководство для спасения людей.



По словам Чебана, в случае необходимости, столичные власти примут срочные меры по изоляции заражённых. Он уточнил, что для этого можно задействовать санатории в Вадул-луй-Водэ. Кроме того, будет проведена дополнительная закупка тестов для обнаружения коронавируса, а все медучреждения муниципия будут обеспечены необходимыми материалами. При этом проводится постоянное обучение медицинского персонала. Также столичный градоначальник добавил, что будет и дальше поддерживать постоянный диалог с представителями Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы координировать действия, которые муниципалитет собирается предпринять в условиях пандемии. В свою очередь, представители ВОЗ призвали граждан Молдовы соблюдать рекомендации властей и не нарушать карантин.