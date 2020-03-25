

Партия социалистов одобряет и поддерживает меры, предпринимаемые Комиссией по чрезвычайным ситуациям и готова оказать посильную помощь в борьбе с COVID-19. Об этом, в рамках онлайн брифинга заявила председатель политформирования Зинаида Гречаный, уточнив, что ПСРМ предлагает направить на борьбу с коронавирусом средства из государственного бюджета, выделяемые на финансирование политических партий.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:

«В этот непростой период возникает срочная необходимость в закупке дополнительных специальных средств, медикаментов, а также в стимулировании лиц, которые ежедневно борются над прекращением распространения пандемии. Все это влечет за собой непокрытые финансовые средства из госбюджета».



По мнению социалистов, все политические партии, лидеры и члены которых в эти дни активно борются с коронавирусом в социальных сетях, могут реально помочь борьбе с этой пандемией, пожертвовав полученные из бюджета средства по итогам выборов, в которых они принимали участие. Как подчеркнула глава ПСРМ, сейчас действующее законодательство предусматривает ограниченный список возможностей использования этих финансов, однако, социалисты предлагают вариант выхода из этой ситуации.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ:

«Партия социалистов просит Комиссию по чрезвычайным ситуациям рассмотреть возможность допустить отклонение от ст.28 Закона о политических партиях на период действия режима чрезвычайного положения. Это позволит использовать средства, выделяемые госбюджетом, на другие цели, а именно – пожертвование этих средств в Фонд борьбы с распространением вируса COVID-19, специально открытого Минфином в государственной казне».



Зинаида Гречаный обратилась ко всем политическим партиям, получающим финансирование из госбюджета, поддержать эту инициативу и, тем самым, оказать реальную помощь медучреждениям страны в борьбе с пандемией. Политик выразила уверенность в том, что совместными усилиями, Молдове удастся оказать сопротивление коронавирусу и достойно выйти из кризиса.