

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение о выделении из резервного фонда 36 миллионов леев для того, чтобы снабдить медучреждения дополнительными мерами защиты от коронавируса нового типа. Этого проекта не было в изначальной повестке дня кабинета министров, однако, необходимость его принятия ни у кого не вызывала сомнений.



ИОН КИКУ:

«Сейчас у нас достаточное количество мер личной защиты для медучреждений страны, но мы уже начали заботиться о следующем периоде: это вторая часть апреля – май. Мы выделяем 36 миллионов леев, на которые будут приобретены 500 тысяч специальных вентиляторных масок, которые являются лучшей защитой от коронавируса. Также будут закуплены защитные экраны, с которыми работает медицинский персонал, сотрудники полиции и пограничники».



Премьер сообщил, что с учетом того, что решение уже было одобрено правительством, средства должны быть немедленно перечислены, и в сжатые сроки осуществлены закупки всего вышеперечисленного, уточнив, что в ближайшее время все это должно поступит в страну.