

В столь сложной ситуации, когда в мире коронавирусом COVID-19 заражено уже более 400 тысяч человек, улицы и парки Кишинева начали пустеть. Но есть и те, кто не понимает серьезности ситуации. Беспечных людей, которые продолжают гулять в парках и скверах, о риске заражения опасным вирусом предупреждает конная полиция.



Этот вороной красавец помогает своему тренеру - сотруднице полиции Оксане Дарий – осуществлять важную миссию – напоминать жителям столицы о том, что они в столь сложный период должны оставаться дома.



ОКСАНА ДАРИЙ:

«Этого коня зовут Соломон. Вот такой вот у нас ласковый, очень любит к себе внимание. Ему сейчас семь лет, и все семь лет он учился быть послушным полицейским».



Конная полиция обеспечивает соблюдение карантинного режима наряду с патрулями полицейских и военных.



«Национальный инспекторат патрулирования. В период карантина просим вас оставаться дома. Спасибо большое!»



ОКСАНА ДАРИЙ:

«Они сказали, что о карантине они знают, но хотят, себя держать в тонусе. Мы убедительно попросили их оставаться дома, и на какое-то время прекратить спорт в парках».



ОКСАНА ДАРИЙ:

«Конная полиция в обществе набрала положительные баллы, и сегодня выйдя в конный патруль, люди все равно к полиции относятся с позитивной ноткой. К такой полиции люди относятся добрее, эмоциональнее и где-то даже послушнее».



Команда Accent TV призывает вас быть добросовестными, вместе учиться у Соломона, заботиться о здоровье и безопасности окружающих вас людей, и оставаться в это сложное время дома.