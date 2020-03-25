

Министерство внутренних дел и министерство обороны Молдовы объединили усилия для того, чтобы совместно противодействовать распространению коронавируса. Для этого были сформированы совместные бригады из полицейских и военных. Они будут патрулировать улицы Кишинева, а также населенные пункты в некоторых районах страны в целях осуществления контроля за соблюдением мер, введенных властями, и информирования граждан о рисках распространения вируса COVID-19.



«Теперь, на пустынных улицах и в безлюдных парках Кишинева, можно встретить только патрули военных и полицейских. Таким образом, власти пытаются достучаться до наших граждан, насколько важно в карантинный период оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности».



КРИСТИНА АБАБИЙ:

«Из-за появления военных, на улицах столицы, люди могут стать более ответственными. Патрулирование по городу «визуально» обязывает людей быть более внимательными и воспринимать ситуацию серьезнее».



Совместные патрульные бригады будут следить и за тем, чтобы граждане старше 63 лет не выходили на улицу без особой надобности. Ведь наши бабушки и дедушки находятся в зоне повышенного риска.



КРИСТИНА АБАБИЙ:

«Мы прекрасно знаем, что их иммунитет может не справиться с болезнью. Они больше всех подвержены риску заражения. Поэтому первыми мы предупреждаем именно пенсионеров и рекомендуем им выходить из дома только в случае острой необходимости».



Люди реагируют на патрули, которые просят жителей оставаться дома и соблюдать санитарные нормы, абсолютно по-разному.



КРИСТИНА КАЛАНЧА:

«Все реагируют по-разному. Один может даже не обратить внимания, и ничего не сделает. Другой посмотрит и задумается, особенно, после того, как увидит и военные машины. Мы надеемся, что люди поймут, насколько это опасно, и будут делать все необходимое для того, чтобы предотвратить заражение».



Помимо столицы, совместные экипажи будут патрулировать населенные пункты в Кагульском, Хынчештском и Сынджерейском районах, а также улицы муниципия Бельцы.