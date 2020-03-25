

Бывший министр здравоохранения Республики Молдова полностью поддерживает меры, предпринимаемые руководством страны для предупреждения и борьбы с коронавирусом нового типа. При этом Михаил Магдей, проработавший более 40 лет в сфере ликвидации инфекций, в том числе вирусных, считает, что в нынешней ситуации важен не только подход властей к проблеме, под названием COVID-19, но и сознательность каждого из нас.



МИХАИЛ МАГДЕЙ:

«Очень правильно, что ввели чрезвычайное положение. Очень правильно, что всё координирует президент, так как именно он отвечает за безопасность страны по Конституции. Мнения могут разные, но в данной ситуации решения принимаются правильные, в том числе о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям».



Экс-министр здравоохранения и опытный эпидемиолог подчеркивает, что необходимо соблюдать карантинные меры, а если наблюдаются симптомы коронавируса – незамедлительно обращаться к специалистам. От этого, по его уверению, зависит не только здоровье конкретного человека, но и всего его окружения.



МИХАИЛ МАГДЕЙ:

«Надо все-таки сидеть дома. Надо минимизировать, вплоть до полного исключения, контакты. Если вы контактировали с больным или у вас появились соответствующие симптомы, к примеру, кашель, першит в горле, не занимайтесь ни в коем случае самолечением, ибо это чревато серьезными проблемами.



Опытный эпидемиолог также обращает внимание на тот факт, что в зоне риска всегда были и врачи, работающие с любыми инфекциями.



МИХАИЛ МАГДЕЙ:

«Я думаю, что сейчас настало время проверить и медработников на наличие вируса. Как бы мы не предостерегались, передача вирусной инфекции, тем более респираторной – может осуществляться и медицинским работникам. Опыт Италии, Франции и Румынии показывают, что врачи, работающие с коронавирусными пациентами, заболевают».



Отметим, что количество заболевших коронавирусом нового типа в Молдове превысило 100 человек. Власти настоятельно рекомендуют населению оставаться дома.