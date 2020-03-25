

В Молдове подтверждено ещё 24 случая заболевания коронавирусом нового типа. Из них 3 импортированы, остальные инфицировались уже внутри страны. В общей сложности на территории нашей страны уже 149 случаев COVID-19. Об этом было объявлено по итогам заседания Единого командного штаба по управлению кризисом, вызванного коронавирусом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Сегодня были проверены 153 пробы. Как результат – были подтверждены ещё 24 случая заболевания коронавирусом нового типа. Из них два случая импортированы из Великобритании и один из Германии. 21 пациент подхватил вирус уже внутри страны. Все у кого диагноз подтвержден были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об их состоянии более подробно мы расскажем завтра утром».



Глава Минздрава также прокомментировала появившуюся в прессе информацию о том, что некоторые врачи жалуются на нехватку защитной экипировки.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

«Хочу отметить, что были выявлены две больницы, с руководством которых мы связались. Это детская больница имени Игнатенко и детская больница имени Сергея Лазо. Сотрудники этих учреждений анонимно обратились к омбудсмену. Отмечу, что обе этих больницы не работают с коронавирусными пациентами, поэтому у них защитная экипировка соответствующего уровня. Я попросила коллег проверить эти учреждения на предмет оснащения соответствующей экипировкой».