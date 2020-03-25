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Народный адвокат отказался посетить столичные больницы


Народный адвокат Михаил Которобай получил приглашение посетить столичные больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, чтобы на месте убедиться в каких условиях работают врачи. Которобай отказался из-за опасений заразиться . Об этом рассказал премьер-министр Ион Кику.

"Один из источников фальшивых новостей и медийной интоксикации– лицо с высоким статусом в Молдове. Испугавшись, он отказался от моего предложения посетить эти учреждения", - рассказал премьер.

Уточним, что народный адвокат Михаил Которобай ранее заявил, что медики готовы уволиться, так как не снабжены необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.

В результате проведенного минздравом служебного расследования выяснилось, что Которобай якобы получил информацию из анонимных источников. Глава ведомства Виорика Думбрэвяну заявила, что эти лица уже установлены.

"Речь идет о сотрудниках столичных больниц им. Игнатенко и С.Лазо. Эти учреждения не являются профильными в борьбе с коронавирусом, и по этой причине у нет специальной экипировки, но она у них есть другого типа", - объяснила Думбрэвяну.

Министр также рассказала, что эти больницы получили из столичного бюджета средства для усиления своих возможностей на время эпидемии.

"Мэрия выделила один миллион леев больнице им. Игнатенко и 500 тыс. леев больнице им. Лазо",- сообщила глава ведомства.

В то же время власти уточнили, что в случае принятия решения о задействовании определенной больницы для нужд пациентов с коронавирусом, учреждение обеспечивается всем необходимым оборудованием и снаряжением, а сотрудники проходят дополнительное обучение.


Опубликовано: 21:25 25/03/2020

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