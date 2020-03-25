Народный адвокат Михаил Которобай получил приглашение посетить столичные больницы, где проходят лечение больные коронавирусом, чтобы на месте убедиться в каких условиях работают врачи. Которобай отказался из-за опасений заразиться . Об этом рассказал премьер-министр Ион Кику.



"Один из источников фальшивых новостей и медийной интоксикации– лицо с высоким статусом в Молдове. Испугавшись, он отказался от моего предложения посетить эти учреждения", - рассказал премьер.



Уточним, что народный адвокат Михаил Которобай ранее заявил, что медики готовы уволиться, так как не снабжены необходимым оборудованием для борьбы с коронавирусом.



В результате проведенного минздравом служебного расследования выяснилось, что Которобай якобы получил информацию из анонимных источников. Глава ведомства Виорика Думбрэвяну заявила, что эти лица уже установлены.



"Речь идет о сотрудниках столичных больниц им. Игнатенко и С.Лазо. Эти учреждения не являются профильными в борьбе с коронавирусом, и по этой причине у нет специальной экипировки, но она у них есть другого типа", - объяснила Думбрэвяну.



Министр также рассказала, что эти больницы получили из столичного бюджета средства для усиления своих возможностей на время эпидемии.



"Мэрия выделила один миллион леев больнице им. Игнатенко и 500 тыс. леев больнице им. Лазо",- сообщила глава ведомства.



В то же время власти уточнили, что в случае принятия решения о задействовании определенной больницы для нужд пациентов с коронавирусом, учреждение обеспечивается всем необходимым оборудованием и снаряжением, а сотрудники проходят дополнительное обучение.