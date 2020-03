Republica Moldova nu are criză de teste pentru depistarea COVID-19. Mai mult decât atât, la fiecare două-trei zile, în țara noastră ajunge câte un lot de teste. Despre aceasta a anunțat președintele Igor Dodon, la postul public de televiziune.



"Astăzi au ajus 1500 de teste din China, zilele precedente - 1000 de la OMS și aproape că la fiecare 2-3 zile primim teste. Se pregătește și un lot de 10-20 mii teste, care vor intra în țara noastră următoarele zile de la un agent economic", a precizat șeful statului.



Totodată, președintele spune că Moldova este pregătită la moment să gestioneze până la 2500 de cazuri de COVID-19. În acest sens sunt identificate 1000 de locuri în spitalele din Chișinău și până la 1500 de locuri în spitalele raionale. Igor Dodon a menționat că țara are și specialiști pregătiți.



"Avem și echipament necesar și sunt lansate achizițiile pentru utilaje. Avem 500 de aparate pentru ventilație, până acum am avut nevoie doar de 2 dintre acestea", a mai spus președintele.