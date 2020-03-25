Сегодня в Кишинев прибыла партия гуманитарной помощи, приобретенной Посольством Китайской Народной Республики в Республике Молдова. 1500 тестов для диагностирования коронавируса были переданы Национальному агентству по здравоохранению.



"Выражаю благодарность нашим китайским партнерам за руку помощи, протянутую нам в минуту острой необходимости! Напомню, что в ближайшее время Республика Молдова получит еще одну партию помощи от Китайской Народной Республики: около трех тонн медикаментов, медицинских материалов и оборудования – всё это нужно для поддержки усилий властей страны по борьбе с пандемией COVID-19", - написал президент Игорь Додон в социальной сети.



