Больницам Кишинева и Бельц переданы аппараты ИВЛ
Один из экономических агентов подарил подарил муниципию Кишинев 7 аппаратов искусственной вентиляции легких. Передача медицинского оборудования состоялась при участии примара Кишинева Иона Чебана.
"Экономический агент ответил на наши просьбы, адресованные ко всем неравнодушным, и сделал такой подарок",- сказал примар.
Он отметил, что из 7 аппаратов ИВЛ 3 переданы детской инфекционной городской больнице, 1 аппарат передан муниципальной детской клинической больнице В. Игнатенко и 3 аппарата переданы клинической больнице Бельц.
"Огромное спасибо всем тем, кто нам помогает в данной ситуации. Всем, кто звонит и предлагает свою помощь",- сказал Чебан.
Напомним, примария Кишинева открыла счет для перечисления средств всеми желающими на помощь в борьбе с вирусом COVID-19, а также создала платформу для регистрации волонтеров, желающих помочь соцработникам.
"Экономический агент ответил на наши просьбы, адресованные ко всем неравнодушным, и сделал такой подарок",- сказал примар.
Он отметил, что из 7 аппаратов ИВЛ 3 переданы детской инфекционной городской больнице, 1 аппарат передан муниципальной детской клинической больнице В. Игнатенко и 3 аппарата переданы клинической больнице Бельц.
"Огромное спасибо всем тем, кто нам помогает в данной ситуации. Всем, кто звонит и предлагает свою помощь",- сказал Чебан.
Напомним, примария Кишинева открыла счет для перечисления средств всеми желающими на помощь в борьбе с вирусом COVID-19, а также создала платформу для регистрации волонтеров, желающих помочь соцработникам.
Опубликовано: 18:43 25/03/2020
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