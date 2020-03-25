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В Кишинев прибыла гуманитарная помощь из Китая (ВИДЕО)
 

Больницам Кишинева и Бельц переданы аппараты ИВЛ


Один из экономических агентов подарил подарил муниципию Кишинев 7 аппаратов искусственной вентиляции легких. Передача медицинского оборудования состоялась при участии примара Кишинева Иона Чебана.

"Экономический агент ответил на наши просьбы, адресованные ко всем неравнодушным, и сделал такой подарок",- сказал примар.

Он отметил, что из 7 аппаратов ИВЛ 3 переданы детской инфекционной городской больнице, 1 аппарат передан муниципальной детской клинической больнице В. Игнатенко и 3 аппарата переданы клинической больнице Бельц.

"Огромное спасибо всем тем, кто нам помогает в данной ситуации. Всем, кто звонит и предлагает свою помощь",- сказал Чебан.

Напомним, примария Кишинева открыла счет для перечисления средств всеми желающими на помощь в борьбе с вирусом COVID-19, а также создала платформу для регистрации волонтеров, желающих помочь соцработникам.


Опубликовано: 18:43 25/03/2020

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