Один из экономических агентов подарил подарил муниципию Кишинев 7 аппаратов искусственной вентиляции легких. Передача медицинского оборудования состоялась при участии примара Кишинева Иона Чебана.



"Экономический агент ответил на наши просьбы, адресованные ко всем неравнодушным, и сделал такой подарок",- сказал примар.



Он отметил, что из 7 аппаратов ИВЛ 3 переданы детской инфекционной городской больнице, 1 аппарат передан муниципальной детской клинической больнице В. Игнатенко и 3 аппарата переданы клинической больнице Бельц.



"Огромное спасибо всем тем, кто нам помогает в данной ситуации. Всем, кто звонит и предлагает свою помощь",- сказал Чебан.



Напомним, примария Кишинева открыла счет для перечисления средств всеми желающими на помощь в борьбе с вирусом COVID-19, а также создала платформу для регистрации волонтеров, желающих помочь соцработникам.