Подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.



Так, согласно представленным данным, 3 случая были импортированы в страну из Великобритании и 1 – из Германии. Все остальные случаи локальной передачи заболевания.



Общее число зараженных составляет 149 человек.