Подтверждено еще 24 случая заражения COVID-19
Подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
Так, согласно представленным данным, 3 случая были импортированы в страну из Великобритании и 1 – из Германии. Все остальные случаи локальной передачи заболевания.
Общее число зараженных составляет 149 человек.
Так, согласно представленным данным, 3 случая были импортированы в страну из Великобритании и 1 – из Германии. Все остальные случаи локальной передачи заболевания.
Общее число зараженных составляет 149 человек.
Опубликовано: 18:37 25/03/2020
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