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СМИ: Принц Чарльз заболел коронавирусом


У принца Чарльза выявили коронавирус, его тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщают британские СМИ.

Уточняется, что состояние 71-летнего принца Чарльза в настоящее время беспокойства не вызывает, речь идет о легких симптомах, пишет euronews.com.


Опубликовано: 15:39 25/03/2020

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