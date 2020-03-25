У принца Чарльза выявили коронавирус, его тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщают британские СМИ.



Уточняется, что состояние 71-летнего принца Чарльза в настоящее время беспокойства не вызывает, речь идет о легких симптомах, пишет euronews.com.