СМИ: Принц Чарльз заболел коронавирусом
У принца Чарльза выявили коронавирус, его тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщают британские СМИ.
Уточняется, что состояние 71-летнего принца Чарльза в настоящее время беспокойства не вызывает, речь идет о легких симптомах, пишет euronews.com.
Уточняется, что состояние 71-летнего принца Чарльза в настоящее время беспокойства не вызывает, речь идет о легких симптомах, пишет euronews.com.
Опубликовано: 15:39 25/03/2020
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