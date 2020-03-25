

Большинство сотрудников Управления электротранспорта помещено на карантин после того, как у одного из кондукторов был подтвержден коронавирус.



Сообщается, что кондуктор троллейбуса, следующего по маршруту №10, на прошлой неделе почувствовал недомогание. С понедельника мужчина не вышел на работу. Врачи провели тест на выявление коронавируса. Результат был положительным.



После этого власти приняли решение изолировать кондукторов на карантин до 10 апреля.



Этот период общественный транспорт будет бесплатным для граждан.