Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
В Кишинев прибыла гуманитарная помощь из Китая (ВИДЕО)
 

ПСРМ перечислит ассигнования из госбюджета в фонд борьбы с коронавирусом


Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный заявила сегодня на брифинге, что Партия социалистов готова перечислить ассигнования из государственного бюджета, предназначенные для политических партий, в Фонд борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19, открытого при Министерстве финансов.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что Партия социалистов Республики Молдова поддерживает действия, предпринимаемые Комиссией по чрезвычайным ситуациям в целях борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19, и готова оказать необходимую помощь.

«В этот сложный период существует острая необходимость в приобретении дополнительного оборудования, лекарств, средств для стимулирования тех, кто участвует в борьбе с распространением эпидемии. Для этого необходимы дополнительные финансы», – сказала Зинаида Гречаный.
Председатель ПСРМ отметила, что вклад политических партий, среди прочего, может заключаться в передаче ассигнований из государственного бюджета, полученных по результатам выборов, в которых они участвовали.

Зинаида Гречаный обратила внимание на то, что Закон о политических партиях не разрешает проводить такую операцию. В связи с этим, Партия социалистов обратилась с просьбой в Комиссию по чрезвычайным ситуациям рассмотреть возможность установления в условиях чрезвычайного положения отступления от статьи 28 Закона о политических партиях, которая позволила бы использовать бюджетные ассигнования для пожертвования в Фонд борьбы против распространения эпидемии вируса COVID-19.

Лидер Партии социалистов обратилась с призывом ко всем политическим партиям Молдовы, которые получают средства из государственного бюджета, поддержать эту инициативу, тем самым способствуя борьбе с этой пандемией.

«Я уверена, что только совместные усилия и взаимная поддержка помогут нам преодолеть этот сложный период. Я надеюсь, что все политические партии поддержат эту инициативу», – подчеркнула Зинаида Гречаный.


Опубликовано: 13:12 25/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Зинаида Гречаный поздравила трудящихся с 1 Мая
  • Зинаида Гречаный провела встречу с председателем Госдумы России Вячеславом ...
  • Гречаный обсудила с послом Швеции инициативу ДПМ о переходе к одномандатной ...
  • Зинаида Гречаный: Предстоящие выборы должны стать борьбой лучших идей для к ...
  • Зинаида Гречаный встретилась с руководителем Международного отдела ЦК Компа ...







    • Все новости

    В Кишинев прибыла гуманитарная помощь из Китая (ВИДЕО)
    Больницам Кишинева и Бельц переданы аппараты ИВЛ
    Подтверждено еще 24 случая заражения COVID-19
    СМИ: Принц Чарльз заболел коронавирусом
    Большинство кондукторов помещено на карантин
    ПСРМ перечислит ассигнования из госбюджета в фонд борьбы с коронавирусом
    Президент Игорь Додон подписал указ о награждении посла Беларуси Орденом Почета (ВИДЕО)
    Ион Чебан рассказал о новых мерах борьбы с COVID-19
    Пенсии, зарплаты и пособия будут выплачены вовремя
    Сильный пожар на молдо-румынской границе
    Полиция и армия совместно патрулируют улицы (ВИДЕО)
    Общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах будет бесплатным
    Назначен новый директор Республиканской клинической больницы
    Минздрав: Число заболевших COVID-19 осталось прежним (ВИДЕО)
    Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
    Президент Игорь Додон: Запрещены штрафы за задержку оплаты коммунальных услуг
    Глава государства: Власти продолжат реализацию инфраструктурных проектов
    Минздрав: 16 новых случаев заражения за последние сутки
    Корнелиу Фуркулица призвал Иона Стурзу сделать подарок медицинской системе
    Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     