Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.



Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений между Молдовой и Беларусью, отметили важность укрепления многолетней дружбы наших народов и выразили надежду на успешное преодоление совместными усилиями глобального пандемического кризиса. Также состоялся обмен мнениями о применяемых механизмах борьбы с распространением вируса COVID-19.



«В знак глубокой признательности за значительный вклад в развитие и укрепление молдавско-белорусских отношений дружбы и сотрудничества я подписал Указ о награждении Сергея Чичука Орденом Почёта (Ordinul de Onoare).



Пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность в том, что его преемник на этом посту внесет свой вклад в поступательное развитие взаимовыгодного партнерства между Молдовой и Беларусью», - отметил глава государства.





