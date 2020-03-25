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Президент Игорь Додон подписал указ о награждении посла Беларуси Орденом Почета (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Республики Беларусь в Республике Молдова Сергеем Чичуком в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонних отношений между Молдовой и Беларусью, отметили важность укрепления многолетней дружбы наших народов и выразили надежду на успешное преодоление совместными усилиями глобального пандемического кризиса. Также состоялся обмен мнениями о применяемых механизмах борьбы с распространением вируса COVID-19.

«В знак глубокой признательности за значительный вклад в развитие и укрепление молдавско-белорусских отношений дружбы и сотрудничества я подписал Указ о награждении Сергея Чичука Орденом Почёта (Ordinul de Onoare).

Пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность в том, что его преемник на этом посту внесет свой вклад в поступательное развитие взаимовыгодного партнерства между Молдовой и Беларусью», - отметил глава государства.




Опубликовано: 12:38 25/03/2020

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