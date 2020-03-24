

Карантин – не помеха для индивидуальных футбольных тренировок. Капитан кишиневского клуба "Дачия-Буюкань" Иоан-Кэлин Ревенко показал на своем примере, как в условиях самоизоляции можно серьезно относится к тренировкам. Благодаря современным технологиям тренерам легко контролировать и направлять своих подопечных.



Футбольные турниры приостановлены, но тренировочный процесс у молдавских клубов продолжается. В условиях карантина весь упор делается на индивидуальной подготовке. В кишиневской "Дачии-Буюкань" тренировка начинается не с построения, а с видеозвонка главного тренера футболистам. В первую очередь, наставник интересуется здоровьем своих подопечных.



АНДРЕЙ МАРТИН: « - Как здоровье?. - Хорошо, стараемся, чтобы было все хорошо. - В данных условиях, очень важно поддерживать в тонусе ваш организм, контролировать мышечную массу. Старайтесь ежедневно делать то, что позволяют ваши домашние условия – силовые упражнения, тренировка ног и верхней части тела. Езда на велосипеде- тренажере, а также короткие пробежки во дворе – всё это пойдет вам на пользу».



Получив задание, игроки приступают к тренировкам – делают короткие пробежки, качают пресс, отжимаются, а результаты публикуют в социальных сетях.



ИОАН-КЭЛИН РЕВЕНКО: «Каждый футболист сидит дома. У каждого есть индивидуальная тренировочная программа. У нас есть группа в социальных сетях, тренер выдает каждому задание и следит за их выполнением в ежедневном режиме».



Индивидуальные тренировки проходят 6 дней в неделю и длятся от одного до двух часов.



ИОАН-КЭЛИН РЕВЕНКО:

«Единственный плюс индивидуальных тренировок – больше общаюсь с мамой. Мотыга и лопата заменили мне мяч, работаю в огороде ежедневно». Как тренироваться во дворе своего дома , показал юный ирландский вратарь. Мальчик наносит удары мячом по собственным воротам с помощью рикошетов от забора. За сутки видео набрало 7 миллионов просмотров.