

Эта болезнь не знает ни границ, ни социальных барьеров. Более того, она пугала планету за много веков до появления коронавируса. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно от туберкулеза умирают более полутора миллионов человек по всему миру. Наш корреспондент Илона Ведрашко, провела этот день со специалистами, которые спасают людей от этой страшной болезни.



У нас у всех есть небольшой шрам на предплечье. Это прививка БЦЖ - вакцина против туберкулёза, которую в обязательном порядке делали абсолютно всем новорожденным. Однако болезнь, часто встречается у взрослых. Существует миф, что туберкулез болезнь социально уязвимых слоев населения. Фтизиатры, так не считают.



ДИАНА КОНДРАЦКИ:

«Мы всегда говорим, что туберкулез – это заболевание не только бомжей и заключенных. Всемирная организация здравоохранения, опубликовала цифры, что еще в прошлом году одна треть населения всей планеты была инфицирована туберкулезной палочкой, то есть, это люди, которые контактировали когда-то с этой бактерией».



Согласно статистике, в 2017 году, в Молдове было инфицировано более 3 тыс. человек, в 2018 - чуть меньше - 2 тысячи 869. Уровень смертности так же, как и уровень заражения, снижается. Такая динамика радует врачей. Однако, чаше всего, говорят они, заболевают те, кто понятия не имеет, что такое туберкулез, и каким образом им можно заразиться.



ДИАНА КОНДРАЦКИ:

«Многие очень часто говорят: Если я проеду пару остановок на маршрутке, и в маршрутке будет больной туберкулезом, то я заболею. Для туберкулеза нужен длительный контакт. Мы все контактировали с туберкулезной палочкой, но не все заболеют, потому что иммунитет справляется с этой палочкой».



О возбудителе туберкулеза стало известно еще в 1882 году, благодаря немецкому микробиологу Роберту Коху. Но лекарство изобрели только во время второй мировой войны, в 1940 году. До этого от страшной болезни умирал каждый 7-й инфицированный. Характерный кашель с кровью - далеко не первая стадия заболевания.



КАРМЕНА ПАЛАДИЙ:

«Самые первые симптомы, они общие, они не характерны только для туберкулеза. Это может быть общая утомляемость, снижение трудоспособности, не желание что-либо делать, снижение аппетита. К сожалению, у нас бывают случаи, когда человек лежит три недели дома и не может встать, и не обращается к врачу, и думает, что все пройдет. Люди начинают задумываться о том, что что-то не в порядке именно тогда, когда возникают серьезные изменения».



Туберкулез излечим, и работа в этом направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для выявления и лечения каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных вообще не проходят лечение. Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.



Necruțătorul bacil al tuberculozei



Această boală nu cunoaște granițe sau bariere sociale. Mai mult, ea a speriat planeta cu multe secole înainte de apariția coronavirusului. Astăzi este Ziua Mondială a Tuberculozei. În fiecare an, peste un milion și jumătate de oameni mor din cauza tuberculozei. Colega noastră, Ilona Vedrașco, a discutati astăzi cu specialiștii care salvează oamenii de această boală teribilă.