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Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
 

Коварная палочка Коха


Эта болезнь не знает ни границ, ни социальных барьеров. Более того, она пугала планету за много веков до появления коронавируса. Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно от туберкулеза умирают более полутора миллионов человек по всему миру. Наш корреспондент Илона Ведрашко, провела этот день со специалистами, которые спасают людей от этой страшной болезни.

У нас у всех есть небольшой шрам на предплечье. Это прививка БЦЖ - вакцина против туберкулёза, которую в обязательном порядке делали абсолютно всем новорожденным. Однако болезнь, часто встречается у взрослых. Существует миф, что туберкулез болезнь социально уязвимых слоев населения. Фтизиатры, так не считают.

ДИАНА КОНДРАЦКИ:
«Мы всегда говорим, что туберкулез – это заболевание не только бомжей и заключенных. Всемирная организация здравоохранения, опубликовала цифры, что еще в прошлом году одна треть населения всей планеты была инфицирована туберкулезной палочкой, то есть, это люди, которые контактировали когда-то с этой бактерией».

Согласно статистике, в 2017 году, в Молдове было инфицировано более 3 тыс. человек, в 2018 - чуть меньше - 2 тысячи 869. Уровень смертности так же, как и уровень заражения, снижается. Такая динамика радует врачей. Однако, чаше всего, говорят они, заболевают те, кто понятия не имеет, что такое туберкулез, и каким образом им можно заразиться.

ДИАНА КОНДРАЦКИ:
«Многие очень часто говорят: Если я проеду пару остановок на маршрутке, и в маршрутке будет больной туберкулезом, то я заболею. Для туберкулеза нужен длительный контакт. Мы все контактировали с туберкулезной палочкой, но не все заболеют, потому что иммунитет справляется с этой палочкой».

О возбудителе туберкулеза стало известно еще в 1882 году, благодаря немецкому микробиологу Роберту Коху. Но лекарство изобрели только во время второй мировой войны, в 1940 году. До этого от страшной болезни умирал каждый 7-й инфицированный. Характерный кашель с кровью - далеко не первая стадия заболевания.

КАРМЕНА ПАЛАДИЙ:
«Самые первые симптомы, они общие, они не характерны только для туберкулеза. Это может быть общая утомляемость, снижение трудоспособности, не желание что-либо делать, снижение аппетита. К сожалению, у нас бывают случаи, когда человек лежит три недели дома и не может встать, и не обращается к врачу, и думает, что все пройдет. Люди начинают задумываться о том, что что-то не в порядке именно тогда, когда возникают серьезные изменения».

Туберкулез излечим, и работа в этом направлении ведется постоянно, но, по мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для выявления и лечения каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных вообще не проходят лечение. Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.

Necruțătorul bacil al tuberculozei

Această boală nu cunoaște granițe sau bariere sociale. Mai mult, ea a speriat planeta cu multe secole înainte de apariția coronavirusului. Astăzi este Ziua Mondială a Tuberculozei. În fiecare an, peste un milion și jumătate de oameni mor din cauza tuberculozei. Colega noastră, Ilona Vedrașco, a discutati astăzi cu specialiștii care salvează oamenii de această boală teribilă.



Опубликовано: 20:00 24/03/2020




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