

КНР предоставит Молдове гуманитарную помощь, состоящую почти из трех тонн лекарств, медицинских материалов и оборудования. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи президента Республики Молдова Игоря Додона с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном. Также президент страны Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Глава государства выразил российскому руководству благодарность за готовящуюся отправку в Кишинев партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования.



В ходе встречи Президента страны с послом Китайской народной Республики произошел обмен мнениями о нынешнем этапе молдавско-китайских отношений, а также о ситуации с пандемией коронавируса нового типа. Глава государства выразил благодарность за существенную помощь, предлагаемую Китаем нашей стране в важнейших сферах деятельности.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Хочу поблагодарить КНР за поддержку нашей страны в борьбе и предотвращении распространения коронавируса нового типа. Ваша страна практически преодолела этот кризис, ваш опыт и поддержка, оказанная многим странам, в числе которых и Молдова, крайне важна сейчас».



Гуманитарная помощь, которая скоро прибудет в Молдову из КНР, будет состоять примерно из трех тонн медикаментов, необходимых медицинских материалов и оборудования, включая 100 тысяч защитных респираторов, более 2500 тестов для диагностики заболевания. Также президент страны Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Глава государства выразил российскому руководству благодарность за готовящуюся отправку в Кишинев партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования. В завершение беседы стороны обсудили проблему эвакуации российских граждан, находящихся на территории Республики Молдова и изъявивших желание вернуться домой.

Игорь Додон заверил Олега Васнецова в готовности молдавского руководства оказать всю необходимую помощь для организации специальных авиарейсов и в то же время обратился к российской стороне с просьбой обеспечить доставку граждан Республики Молдова из Москвы в Кишинев теми же рейсами.