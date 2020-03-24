

В Молдове достаточно тестов для определения наличия коронавируса нового типа. Причем, хватает и тестов, которые подтверждают диагноз, а также повторных тестов. Накануне, Молдова получила новую партию тест-систем от Всемирной организации здравоохранения.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ: "Хочу еще раз поблагодарить ВОЗ, благодаря которой вчера поздно вечером в Молдову прибыла очередная партия тестов для наших граждан. Хочу сказать, что система здравоохранения солидарна! Нам помогают не только государственные, но и частные учреждения. Так, недавно мы получили партию тестов от частного поставщика медицинских услуг. Большое спасибо за предоставленную помощь".



Глава Минздрава также сообщила, что центральные органы власти подписали несколько контрактов на поставку тестов на случай, если число подозрительных или подтверждённых случаев COVID-19 в стране будет расти. Напомним, на этой неделе в Молдову должны поступить партии помощи медицинским учреждениям от Китая и от России.