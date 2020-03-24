

Коронованный вирус изменил жизнь всех, но и покоряться ему, мало кто готов. Хотя театры, музыкальные студии и печатные издания ушли на вынужденные каникулы, Accent TV убедился, что деятели искусства не сидят без дела: репетируют, сочиняют, решают задачи в удаленном режиме, и главное проводят появившееся свободное время с семьей.



АЛЕКСАНДР ШИШКИН, АКТЕР, ШОУ-МЕН

«Пошел одиннадцатый день нашей изоляции, но эта не беда. Есть время поработать над собой. И самое главное, дорогие друзья берегите родных, берегите близких и оставайтесь дома. Пока еще карантин».



ВАЛЕРИЙ ДЕМИДЕЦКИЙ, ГЛАВА БЮРО «ТАСС» В МОЛДОВЕ

«Карантин мне помогает пережить мой внук Даник, у него закрылся садик, он иногда навещает деда и помогает ему работать в удаленном режиме на «ТАСС» - готовить новости. А в перерывах, на несколько минут я освобождаюсь, чтобы поиграть в его любимые игры. Данька во что мы играем? – В догонялки, и в прятки. А ты разрешаешь мне поработать? Нет».



МИХАИЛ МУНТЯН, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Дорогие друзья в эти сложные для нас дни, мы можем помочь побороть этот вирус, сидя дома. Мы должны сидеть дома, это единственная возможность помочь людям, врачам и всему миру побороть это зло».



КОНСТАНТИН МОСКОВИЧ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Мы переживаем очень трудный период… я вас люблю»



А знаменитая группа Zdob si Zdub, через позитивные ритмы всем полюбившейся песни, призывает всех мыслящих людей оставаться дома.



РОМАН ЯГУПОВ, СОЛИСТ ГРУППЫ «ZDOB SI ZDUB»

«Соблюдай карантин, и все будет хорошо. Посиди немного дома, ди-джей Василий, соблюдай карантин и хорошо мой руки. Всем привет, я Роман из группы Zdob si Zdub, антивирус-позитивус. Желаю вам много здоровья, соблюдайте правила гигиены, сидите дома, и все будет хорошо. Оптимизм и позитивные эмоции поднимают иммунитет. Танцуй дома!»