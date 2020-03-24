

Со среды, 25 марта, доступ в многолюдные места - парки, детские и спортивные площадки, везде ,где собирается большое количество людей - запрещен. Такое решение было принято в понедельник, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Решение касается всего населения страны.



ИОН КИКУ :

"Это достаточно жесткая, но абсолютно необходимая мера для того, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа. Сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства обороны будут наблюдать за исполнением населением этого решения, по всей стране, начиная с 25 марта".



Премьер подчеркнул, что сейчас настала пора подключать к работе по соблюдению и поддержанию общественного порядка и личный состав Министерства обороны, уточнив, что решение было согласовано с Игорем Додоном, в качестве Верховного главнокомандующего Молдовы. Также, для того, чтобы не допустить распространения вируса, Комиссия постановила закрыть все кафе, действовавшие на территории автозаправочных станций, для того, чтобы избежать большого скопления людей.



ИОН КИКУ :

"Большинство АЗС, кроме основных услуг, предоставляют также и услуги питания, продают кофе. Подчеркну, подобный вид торговли и услуг запрещен, в том числе, для АЗС. Сотрудники МВД будут строго следить за соблюдением этого требования".



Напомним, с 17 марта по 15 мая 2020 года на всей территории Республики Молдова объявлено чрезвычайное положение. На данный период Комиссия по чрезвычайным ситуациям издает распоряжения, которые являются обязательными и подлежат к исполнению руководителями центральных и местных органов власти, экономическими агентами, государственными учреждениями, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Республики Молдова.