

Так как присутствие пожилых людей в общественных местах без острой на то необходимости, будет запрещено, чрезвычайной комиссией было принято решение, что пенсия и социальная помощь будет доставляться пенсионерам на дом или перечисляться на банковские карты.



Руководство Молдовы настоятельно просит пожилых людей, которые наиболее подвержены риску заражения COVID-19, не выходить из дома, обещая, со своей стороны, предпринять все необходимые меры поддержки. Так, премьер подчеркнул, что пенсия и соцпомощь пенсионерам будет доставляться на дом. Кризис, спровоцированный COVID-19, не повлияет на выплату социальных пособий. Все пенсии и социальные выплаты в апреле будут выплачены вовремя, - заверил глава правительства.



ИОН КИКУ:

"Я обсудил с коллегами возможность, чтобы в течение апреля, все пенсии, социальные выплаты и пособия для пожилых людей доставлялись на дом. Это делается для того, чтобы избежать большого скопления населения, в первую очередь, людей старшего возраста, в почтовых отделениях и банках".



Премьер отметил, что, начиная с 1 апреля, работники ГП "Почта Молдовы" будут доставлять пенсии и социальные выплаты пожилым людям на дом, а держатели карт будут получать деньги на карту. Соответствующее распоряжение было принято накануне Комиссией по чрезвычайным ситуациям, руководство которой потребовало, чтобы банковские учреждения представили информацию Национальной кассе социального страхования о владельцах зарплатных счетов, обслуживаемых финансовым учреждением. Комиссия также распорядилась, чтобы списки получателей всех типов социальных выплат были переданы Кассе соцстрахования в первые дни месяца. Кроме того, Кику подчеркнул, что руководство страны будет привлекать все структуры, в том числе местные, чтобы обеспечить пожилых людей всем необходимым. При этом глава кабинета министров сообщил, что обсуждается возможность поэтапного распределения квитанций за коммунальные услуги, уточнив, что эта мера также позволит избежать скопления очередей в почтовых отделениях и банках.