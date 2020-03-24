

"Начиная с 25 марта 2020 года, лицам старше 63 лет, запрещается находиться вне дома и в общественных местах, за исключением: поездок в служебных интересах, за продуктами питания; за медпомощью, которая не может быть отложена; по другим причинам (смерть члена семьи, нужды людей и домашних животных и т. д.)", - говорится в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям, принятом в понедельник вечером. Какие введены еще меры безопасности - в нашем материале.



Вводится режим карантина в селах Бэлчана и София, Хынчештского района. Сотрудники Минздрава и МВД должны обеспечить единый учет информации по инфицированным лицам, их контактам, а также тем, кто находится в режиме самоизоляции. Кроме того, сотрудники Министерства внутренних дел, в период действия чрезвычайного положения в РМ, не будут применять санкции по отношению к иностранцам, у которых истек срок подачи ходатайства о предоставлении или продлении права на проживание. В целях предотвращения паники, провайдеры онлайн услуг, по решению СИБа, будут обязаны немедленно прекратить предоставление услуг пользователям, которые будут продвигать ложную информацию о ситуации с вирусом. Определены меры и для осуществления госзакупок медучреждениям.



Вводится режим карантина в селах Бэлчана и София, Хынчештского района.



Сотрудники Минздрава и МВД должны обеспечить единый учет информации по инфицированным лицам, их контактам, а также тем, кто находится в режиме самоизоляции.



Кроме того, сотрудники Министерства внутренних дел, в период действия чрезвычайного положения в РМ, не будут применять санкции по отношению к иностранцам, у которых истек срок подачи ходатайства о предоставлении или продлении права на проживание.



В целях предотвращения паники, провайдеры онлайн услуг, по решению СИБа, будут обязаны немедленно прекратить предоставление услуг пользователям, которые будут продвигать ложную информацию о ситуации с вирусом.

Определены меры и для осуществления госзакупок медучреждениям.



ИЗ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ:



"Центр госзакупок в сфере здравоохранения делегирует республиканским, муниципальным и районным общественным медико-санитарным учреждениям право на госзакупки лекарственных средств, изделий медназначения, необходимых для профилактики и борьбы с инфекцией COVID-19".

Принято решение об осуществлении чартерных рейсов, позволяющим нашим согражданам вернуться на родину.



ИЗ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ: "Разрешены чартерные авиаперелеты, которые перевозят граждан РМ в Республику Молдова, выполняемых авиакомпанией:

- AIR MOLDOVA, 24 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ПАРИЖ - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 25 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ЛОНДОН - КИШИНЕВ;

- AIR MOLDOVA, 25 марта 2020 года, КИШИНЕВ - ПАРИЖ (BEAUVAIS) - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 26 марта 2020 года, КИШИНЕВ - СТАМБУЛ - КИШИНЕВ;

- FLYONE, 26 марта 2020 года, КИШИНЕВ - МОСКВА - КИШИНЕВ".



В то же время, Комиссия постановила, что в случае несоблюдения вышеназванных мер, их нарушителям может грозить уголовная ответственность.