

Президент Молдовы Игорь Додон, в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами подписал Указ, дающий военным право принимать участие в борьбе с пандемией. "Министерство обороны должно быть готово, предоставить свои логистические ресурсы для поддержки медицинского персонала. Речь может идти о выделении больничных мест, об участии военных медиков, предоставлении транспортных средств для нужд властей или о другой поддержке", - говорится в указе, подписанном главой государства.



Документ предусматривает, участие военных в реализации уже принятых мер по предотвращению распространения вируса. Речь, в том числе, идет о патрулировании общественных мест для гарантированного соблюдения социальной дистанции, а также самоизоляции пожилых людей или детей, что жизненно необходимо для предотвращения распространения пандемии и сокращения заболеваемости среди социально уязвимых категорий граждан. Кроме того, президент уточнил, что там, где будет необходимо, военные обеспечат бытовую поддержку пожилых людей, чтобы им не пришлось покидать свои дома.