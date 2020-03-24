

Руководство страны прекрасно понимает, на какие жертвы идут медработники, пытаясь победить распространение коронавируса нового типа и вылечить заболевших этой инфекцией. Для того, чтобы показать, насколько важны сегодня медработники, государство выделит каждому борющемуся с пандемией 1 ежемесячный оклад в размере 100%, помимо дополнительных финансовых поощрений.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ:

"Каждый, кто вовлечен в процесс оказания медицинской помощи лицам, у которых подозревается заражение коронавирусом или у кого подтвержден этот диагноз, согласно изданному указу, получат дополнительно зарплату по должности в размере 100%. Эти средства будут дополнительно выделены к тем финансовым мотивациям, которые уже были определены. "



В то же время, Думбрэвяну подчеркнула, что средства, собираемые всей страной на специально открытый счет, будут направлены исключительно на финансовое мотиврование работников системы здравоохранения, которые в эти дни находятся на передовой борьбы с коронавирусом. При этом глава Минздрава уточнила, что финансовое мотивирование будет распространяться и на работников скорой помощи, которые выезжают на вызовы с подозрением на коронавирус, следят за больными и оказывают им всю необходимую помощь. В свою очередь, президент Игорь Додон сообщил, что поощрительные меры будут применены не только к врачам, но и к сотрудникам полиции, пограничникам - всем, кто стоит на передовой этой непростой борьбы.



ИГОРЬ ДОДОН:

"Мы сделаем все возможное, и подобного рода мерами, и другими, для того, чтобы оказать вам посильную поддержку. Еще раз хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы делаете!"