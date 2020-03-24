

Молдова вступает во второй сценарий развития события в связи с распространением коронавируса на территории Молдовы. Об этом по завершению заседания Единого кризисного центра заявил Президент Игорь Додон, напомнив, что второй сценарий из ранее им 4-х озвученных, предусматривает, что количество подтвержденных случаев может составить 400-500.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу попросить вас, уважаемые граждане, быть понимающими и ответственными, потому что мы уже находимся на этапе второго сценария. Когда мы начали готовиться к этому кризису, я сказал, что мы подготовлены к 4 сценариям. Второй сценарий предусматривал, что мы перешли отметку в 100 заражённых и доходим до 400-500 зараженных. Мы уже на втором сценарии, к которому мы готовы, так же, как готовы и к остальным сценариям».