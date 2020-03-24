

В Молдове подтверждено еще 16 случаев коронавируса нового типа. Таким образом, общее количество возросло до 125. Соответствующие данные представила во вторник, после заседания Единого кризисного центра, министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что как и в прошлые дни - большинство из подтвержденных случаев - "местного характера", т.е. заражение происходило уже внутри Молдовы.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ - МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"Сегодня Национальным агентством общественного здоровья были обработаны 104 теста. На данный момент, в Молдове зарегистрировано 125 случаев. В 3 случаях - это "завезенный" вирус: из Франции, Украины и Великобритании. 13 – "внутренние": 5 – в Кишиневе, по 2 в Хынчештах и в Сороках, по одному – в Новых Аненах, Рышканах и Шолданештах. Еще один новый случай в Приднестровье".