Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
Медицинские работники, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, будут вознаграждены дополнительно. Об этом сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну, которая рассказала о пакете мер для поддержки врачей.
«Медицинские сотрудники, задействованные в борьбе с COVID-19, получат дополнительно 100% к зарплате. В то же время средства, перечисляемые экономическими агентами и физическими лицами на счет министерства финансов, будут направлены сотрудникам медицинской системы, находящимся «на передовой», а также бригадам скорой помощи, которые приезжают домой и транспортируют больных с COVID-19», - заявила Виорика Думбрэвяну.
Глава государства Игорь Додон еще раз подтвердил, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку сотрудникам системы здравоохранения.
«Медицинские сотрудники, задействованные в борьбе с COVID-19, получат дополнительно 100% к зарплате. В то же время средства, перечисляемые экономическими агентами и физическими лицами на счет министерства финансов, будут направлены сотрудникам медицинской системы, находящимся «на передовой», а также бригадам скорой помощи, которые приезжают домой и транспортируют больных с COVID-19», - заявила Виорика Думбрэвяну.
Глава государства Игорь Додон еще раз подтвердил, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку сотрудникам системы здравоохранения.
Опубликовано: 19:05 24/03/2020
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