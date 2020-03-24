Медицинские работники, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, будут вознаграждены дополнительно. Об этом сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну, которая рассказала о пакете мер для поддержки врачей.



«Медицинские сотрудники, задействованные в борьбе с COVID-19, получат дополнительно 100% к зарплате. В то же время средства, перечисляемые экономическими агентами и физическими лицами на счет министерства финансов, будут направлены сотрудникам медицинской системы, находящимся «на передовой», а также бригадам скорой помощи, которые приезжают домой и транспортируют больных с COVID-19», - заявила Виорика Думбрэвяну.



Глава государства Игорь Додон еще раз подтвердил, что власти сделают все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку сотрудникам системы здравоохранения.