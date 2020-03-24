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Президент Игорь Додон: Запрещены штрафы за задержку оплаты коммунальных услуг


Граждане Республики Молдова не будут оштрафованы за задержку оплаты коммунальных услуг. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Глава государства Игорь Додон призвал пожилых людей не выходить из дома и не создавать очередей в банках и почтовых отделениях.

«Не будут применяться пени, если вовремя не оплатите счета. Сегодня НАРЭ приняло такое решение. Даже если в следующие несколько недель вы не пойдете в банк или на почту, никто вас не накажет. Никто не отключит от света или газа. Поэтому я вас прошу – не подвергайте себя риску!» - обратился к пожилым людям президент Игорь Додон

Напомним, что в Молдове вводятся ограничения на передвижение пожилых людей свыше 63 лет вне пределов квартир или домов. Их нахождение в общественных местах обусловлено лишь строгой необходимостью. Власти уже сообщили, что пенсии и другие социальные выплаты будут доставляться к месту жительства.


Опубликовано: 18:54 24/03/2020

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