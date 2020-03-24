Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
 

Глава государства: Власти продолжат реализацию инфраструктурных проектов


Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с мэром города Купчинь Единецкого района Иваном Остафичуком, с которым обсудил нынешнюю ситуацию в населенном пункте.

«Господин Остафичук является старейшим в Молдове мэром: у него за плечами 37 лет работы на посту главы городской администрации. Он пользуется моим уважением и полной поддержкой.
В ходе беседы дал высокую оценку тем профилактическим мерам, которые принимает мэрия Купчинь для предотвращения распространения вируса COVID-19», - отметил президент Молдовы.

Игорь Додон также заверил Ивана Остафичука в том, что руководство страны, невзирая на проблемы, вызванные пандемией, продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Молдовы, включая водоснабжение, газификацию и ремонт дорог.

«Мы найдем возможность поддержать бизнес в трудной ситуации!» - заявил президент Игорь Додон.



Опубликовано: 18:00 24/03/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Президент провел рабочую встречу с председателем Бессарабского района
  • Помощь Молдове от Китая: медикаменты, тесты и средства защиты
  • Игорь Додон провел встречу с председателями Тараклийского и Бессарабского р ...
  • Президент обсудил с послом Азербайджана реализацию социальных проектов, нам ...
  • Игорь Додон провел встречу с жителями Единецкого района







    • Все новости

    Врачам, задействованным в лечении коронавируса, повысят зарплату
    Президент Игорь Додон: Запрещены штрафы за задержку оплаты коммунальных услуг
    Глава государства: Власти продолжат реализацию инфраструктурных проектов
    Минздрав: 16 новых случаев заражения за последние сутки
    Корнелиу Фуркулица призвал Иона Стурзу сделать подарок медицинской системе
    Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
    Индекс инфицированных COVID-19 в Молдове ниже, чем в других странах
    СИБ заблокировал еще два сайта с Fake News
    Президент Игорь Додон: Военнослужащие будут задействованы в борьбе с пандемией (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-19 (ВИДЕО)
    ВОЗ: Ежедневно от туберкулеза умирает свыше 4 тысяч человек
    В столице задержана банда наркоторговцев
    Таиланд вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса
    Богдан Цырдя: Спокойствие и карантин – главные условия выживания во время кризиса
    Минздрав: Число зараженных коронавирусом остается прежним
    Для зараженных COVID-19 готовят еще несколько больниц
    В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом
    НКСС: Кризис не повлияет на своевременную выплату пенсий
    Мораторий на проверки экономических агентов введен до 1 июня
    Посещение парков и детских площадок запрещено
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     