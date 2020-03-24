Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с мэром города Купчинь Единецкого района Иваном Остафичуком, с которым обсудил нынешнюю ситуацию в населенном пункте.



«Господин Остафичук является старейшим в Молдове мэром: у него за плечами 37 лет работы на посту главы городской администрации. Он пользуется моим уважением и полной поддержкой.

В ходе беседы дал высокую оценку тем профилактическим мерам, которые принимает мэрия Купчинь для предотвращения распространения вируса COVID-19», - отметил президент Молдовы.



Игорь Додон также заверил Ивана Остафичука в том, что руководство страны, невзирая на проблемы, вызванные пандемией, продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Молдовы, включая водоснабжение, газификацию и ремонт дорог.



«Мы найдем возможность поддержать бизнес в трудной ситуации!» - заявил президент Игорь Додон.



